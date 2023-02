(video) Premieră în China: Noul model de top Chery Tiggo 9

18:20

Jaguar Land Rover a publicat un raport a performanței financiare din ultimul trimestru al lui 2022, în el fiind incluse date pentru întreg anul trecut. Conform cifrelor indicate, producătorul auto britanic a reușit să obțină un profit de 265 milioane de lire sterline, fără a lua în calcul impozitarea. Ultima dată a ieşit pe plus […]