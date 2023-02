Președinta Maia Sandu, la întrevederea cu Președintele României, Klaus Iohannis: „Astăzi, mai mult ca niciodată simțim sprijinul puternic al României”

11:40

Curățenia din Chișinău, dar și noile proiecte ce au fost realizate în capitala Republicii Moldova sunt apreciate și în România. Edilul Ion Ceban a primit mai multe laude de la unii oficiali, într-o vizită avut în țara vecină. „Săptămâna trecută am fost în România. Am avut mai multe întrevederi cu mai mulți factori de opinie. […] Articolul Ion Ceban, după o vizită în România: Am rămas foarte plăcut surprins când mi s-a spus că orașul Chișinău este un oraș amenajat apare prima dată în DemocracyMD.