Ministrul britanic al Apărării nu exclude ca războiul din Ucraina să mai dureze încă un an

Surprizele Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” 2023 Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” revine în acest an cu un program de concerte și spectacole organizate de instituțiile de cultură din RM, în perioada 1-10 martie „Anul acesta, festivalul are mai multe accente. Maestrul Nicolae Botgros a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani, desigur că vom avea spectacole dedicate maestrului și orchestrei Lăutarii. În afară de aceasta, vrem să punem un accent important pe evenimentele c...