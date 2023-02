„Copiii vor pace”: Peste 1000 de copii din capitală participă la o expoziție de desene, expusă în cadrul primăriei Chișinău

16:40

The Washington Post: Rusia ar putea fi tentată să atace Republica Moldova pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește Rusia ar putea fi tentată să atace Republica Moldova pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește. se arată într-o analiză publicată de The Washington Post. Potrivit publicației, Kremlinul ar folosi victoria pentru ”spălarea imaginii” armatei sale și ca pe o dovadă de putere, Conducerea editorială a publicației The Washington Post spune că posibilitatea ca Rusia să atace...