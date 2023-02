Politist in stare critica, dupa ce a fost impuscat pe un teren de fotbal, in Irlanda de Nord. Barbatul era in timpul liber si antrena mai multi tineri

Politist in stare critica, dupa ce a fost impuscat pe un teren de fotbal, in Irlanda de Nord. Barbatul era in timpul liber si antrena mai multi tineri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md