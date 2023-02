Meteo, 22 Februarie

20:00

În timp ce președintele Rusiei Vladmir Putin își susținea discursul în care zicea că nu are nimic cu poporul ucrainean, armata sa a bombardat o piață și o stație de transport din Herson. Șase oameni au murit, iar alți 12 au fost răniți, potrivit autorităților de la Kiev. "Lumea nu are dreptul să uite nicio clipă că agresiunea Rusiei nu are limite", a punctat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.