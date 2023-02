Puși pe pauză, investitorii străini sunt invitați în Moldova – Ce mesaj le transmite premierul Recean oamenilor de afaceri

11:30

Mesajul de „ADIO” al Nataliei Gavrilița înainte de învestirea noului Guvern, în frunte cu Dorin Recean. Astăzi, închei cea mai responsabilă etapă din viața mea profesională de până acum. Transmit cu inima împăcată noii echipe responsabilitatea gestionării Guvernului. Chiar dacă plec de la cârma executivului, rămân alături de oamenii frumoși și harnici ai acestei țări. ... Mesajul de „ADIO” al Nataliei Gavrilița înainte de învestirea noului premier The post Mesajul de „ADIO” al Nataliei Gavrilița înainte de învestirea noului premier appeared first on Politik.