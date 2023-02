Guvernarea vrea salarii mai mari pentru judecători, iar opoziția spune că e vorba de corupere pentru a-i menține în sistem și a-i loializa pe unii.

23:40

Premierul desemnat, Dorin Recean vine mâine în Parlament pentru a obține votul de încredere. „Moldova prosperă, sigură, europeană" este denumirea programului de activitate al Guvernului Recean. „Ne dorim o țară cu cetățeni prosperi, cu instituții puternice și transparente, cu mediu de afaceri competitiv, pentru care relația cu statul e un accelerator și nu o serie ...