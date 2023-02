Președinta Maia Sandu efectuează joi o vizită de lucru în România

13:30

Fotbalistul Christian Atsu a fost găsit mort printre ruinele unui bloc din Hatay, după aproape două săptămâni de la cutremurul care a devastat Turcia, informează BBC. Internaționalul ghanez, în vârstă de 31 de ani, fusese dat dispărut încă de pe 6 februarie. Atsu locuia într-un apartament aflat într-un bloc prăbușit...