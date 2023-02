Deputați de la Chișinău vor participa la sesiunea de iarnă a AP OSCE

18:00

Vladimir Putin a semnat un decret de anulare a unui document din 2012, care se referea la politica externă a Rusiei, scrie Meduza. Una dintre prevederile documentului stipula că „Federația Rusă va căuta soluționarea problemei transnistrene, având la bază respectarea suveranității, integrității teritoriale și a neutralității Republicii Moldova, prin acordarea statutului special Transnistriei”. În prima zi […] The post (DOC) Putin a anulat un decret din 2012 prin care recunoștea suveranitatea Republicii Moldova în problema Transnistriei appeared first on NewsMaker.