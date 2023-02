Elveţia va acorda Ucrainei şi Republicii Moldova ajutoare umanitare, în valoare de 140 de milioane de franci

15:00

În perioada 24 februarie – 25 martie 2023, în șapte țări ale Europei de Est printre care și Republica Moldova se va desfășura „Luna Ucrainei în Europa". Evenimentul comemorează un an de la invadarea Ucrainei. În cadrul acestui proiect, Casa Zemstvei din Chișinău (str. Al. Șciusev 103) va găzdui un program de o lună, cu participarea artiștilor ucraineni