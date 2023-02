Deciziile importante aprobate astăzi de Guvern

16:10

Peste 40 de mii de oameni au umplut astăzi centrul capitalei. Oamenii veniți din toate colțurile țării au reacționat astfel la chemarea Mișcării Pentru Popor, din care face parte și Partidul „ȘOR”, care obligă Guvernul să achite integral facturile cetățenilor pentru lunile de iarnă. Alți 10 mii de oameni au fost împiedicați să ajungă la [...] The post Peste 40 de mii de oameni au participat la mitingul organizat de Mișcarea Pentru Popor, pentru a determina Guvernul să plătească integral facturile cetățenilor pentru lunile de iarnă appeared first on politics.md.