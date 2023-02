Mișcarea Pentru Popor organizează un nou miting, în data de 28 februarie, ora 12:30, în fața Primăriei Chișinău

10:40

Temperaturile ridicate din ultimele săptămâni au făcut ca vestitorii primăverii să răsară mai devreme. Ghioceii, dar și alte specii de plante timpurii de primăvară, cât și părțile acestora (flori, frunze, muguri, tulpini, ramuri, rădăcini, bulbi, rizomi etc.), precum: brândușe, lalele pestrițe, dediţei, albăstrițe, lăcrămițe bifolii, etc., sunt specii protejate în Republica Moldova și amenințate cu dispariția atât din cauza pierderii habitatelor, dar mai ales din cauza culegerii florilor și a colectării bulbilor într-un ritm accelerat, iar în acest mod, cu fiecare an, numărul acestora scade, menționează Agenția de Mediu.