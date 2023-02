Şomerii din Căuşeni şi regiune vor primi vouchere pentru formare profesională DOC

18:50

In urma seismelor puternice care au afectat Turcia si Siria, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta vine cu recomandări si aminteşte cetăţenilor ce ar trebui sa faca in caz de cutremur.Astfel, oamenii sunt indemnati sa nu intre in panica, sa nu stea langa oglinzi, ferestre, usi,pereţi exteriori, sobe sau mobilier inalt, dar si sa nu […]