Numiri prin cumul pentru doi ambasadori

Republica Moldova se confruntă cu un război hibrid, iar elementele de securitate reprezintă prioritatea actualului Guvern. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, potrivit căruia Moscova încearcă să deturneze parcursul european al Republicii Moldova, iar autoritățile ar da dovadă de iresponsabilitate, dacă ar ignora acest lucru. De asemenea, premierul...