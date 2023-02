Război în Ucraina, ziua 364: Linia frontului nu s-a schimbat, susține Zelenski. La Kiev, Giorgia Meloni a dat asigurări că sprijinul Italiei „nu va slăbi”

17:40

Premierul Dorin Recean a anunțat că în acest an a fost majorat bugetul pentru apărarea antiaeriană. Potrivit premierului, R. Moldova trebuie să aibă capacitate de a se apăra. "Este foarte importantă apărarea antiaeriană. R. Moldova a solicitat ajutor pentru asigurarea protecției antiaeriene. Aceste demersuri urmează să fie continuate. În acest an am alocat buget suplimentar […]