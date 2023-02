(foto) Doi bicicliști, spulberați de o mașină, la Stăuceni: Copiii au fost transportați la spital

11:50

La aproape un an de la invazia Rusiei în Ucraina, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ținut un discurs în fața Adunării Federale. „Discursul meu vine într-o perioadă de cotitură pentru țara noastră, dar și în schimbări cardinale, care au loc la nivel internațional. Pentru a lichida pericolele asupra țării noastre, am inițiat operațiunea specială, care, pas cu pas, înlătură aceste pericole ce vin din partea regimului neo-nazist de la Kiev. Donbas a luptat, a avut încredere și a așteptat ca Rusia să vină în ajutor. Noi am depus toate eforturile pentru a soluționa acest conflict pe cale pașnică, dar, pe la spatele nostru, s-a creat un alt scenariu. Au închis ochii la crimele regimului criminal de la Kiev, la uciderea oamenilor din Donbas”, a declarat Vladimir Putin, discursul său fiind întrerupt periodic de aplauze.