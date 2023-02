Mureșan: După 30 de ani în care lucrurile aproape că au stat pe loc, oamenii așteaptă progrese și asta e corect

17:40

Republica Moldova are în 2023 buget separat pentru protecție antiaeriană. Declarațiile au fost făcute la Dorin Recean, la Fălești, precizând că avem nevoie de protecție. Conform șefului cabinetului de miniștri, Executivul va continua să facă demersuri, pentru a avea capacitate de apărarea. Valoarea bugetului pentru protecție anti-aeriană nu a fost precizat. „În acest an, am […] Articolul VIDEO Putem să nu ne mai temem de rachete? Moldova – cu buget separat pentru protecție anti-aeriană apare prima dată în Realitatea.md.