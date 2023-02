Senatori americani: Ne temem că ambiţia lui Putin trece dincolo de Ucraina. Republica Moldova este o ţintă tentantă

20:40

Preşedintele american Joe Biden a salutat rezistenţa opusă de Ucraina în faţa invaziei ruse începute cu aproape un an în urmă şi unitatea NATO, într-un discurs rostit marţi seară la Castelul Regal din Varşovia, transmite Agerpres. • ''Acum un an, lumea se pregătea pentru căderea Kievului. Ei bine, tocmai am venit de la Kiev şi pot raporta că Kievul rămâne puternic. Kievul rămâne mândru, rămâne semeţ şi, cel mai important, rămâne liber'', a spus Biden în faţa miilor de persoane strânse la Castelu...