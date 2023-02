Un expert militar israelian dezvăluie: Cele două noi planuri de atac ale Rusiei în Ucraina

07:00

La un an de când Vladimir Putin a ordonat forțelor sale să invadeze Ucraina, războiul este departe de a se termina. Oricât de curajoși luptă ucrainenii și oricât de contestată este performanța armatei Rusiei, Ucraina nu poate învinge fără asistență occidentală continuă și substanțială. De la invazie, cheltuielile americane și europene au crescut la peste […]