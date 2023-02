Duma de Stat și Consiliului Federației de la Moscova urmează să susțină  suspendarea participării Rusiei la tratatul de dezarmare nucleară.

11:00

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor(CSP) nu vor avea ședință nici săptămâna aceasta din lipsă de cvorum. Situația ar putea să revină la normal, probabil, după investirea noului guvern, implicit să fie asigurată și prezența noului ministru al Justiției la ședințele CSP Organul de autoadministrare urma să examineze circa 16 subiecte, printre care și soarta concursului ... CSP-ul în derivă – Nu se poate convoca – Se așteaptă un nou ministru al Justiției The post CSP-ul în derivă – Nu se poate convoca – Se așteaptă un nou ministru al Justiției appeared first on Politik.