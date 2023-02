Mai multe dispozitive medicale și o ambulanță, donate unei instituții medicale din R. Moldova

14:40

UPDATE 14:30 Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat la declarațiile făcute de Vladimir Putin în timpul discursului despre „starea națiunii”. Oficialul ucrainean a menționat faptul că Putin „și-a demonstrat public irelevanța și confuzia”. Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions...