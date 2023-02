După i-au fost amputate mâinile și picioarele, dublul campion mondial la patinaj pe gheață Roman Kostomarov a suferit un accident vascular cerebral

17:50

Președintele Vladimir Zelenskyi a declarat că discuțiile de astăzi cu omologul său american Joe Biden au fost „fructuoase” și „foarte importante”, eurointegration.ua. „Sperăm că 2023 va fi un an al victoriei”, a adăugat el. Liderul ucrainean a mai spus că va continua să facă tot posibilul pentru a se asigura că lumea democratică „câștigă această bătălie […] The post Zelenski, după vizita istorică a lui Biden în Ucraina: „Discuțiile vor avea impact pe câmpul de luptă” appeared first on NewsMaker.