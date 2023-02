Joe Biden la Varșovia: Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Putin – Biden a elogiat decizia R. Moldova de a trăi în libertate – Să-i aplaudăm pe moldoveni și pe Maia Sandu

22:20

Negocierile în procesul de reglementare transnistreană în formatul 5+2 nu se pot desfășura din momentul declanșării războiului în Ucraina de către Federația Rusă. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău trebuie să continue discuțiile cu Tiraspolul în alte formate existente, cum ar fi formatul 1+1. Declarațiile au făcute după întrevederea vicepremierului în exercițiu Nicu Popescu, ...