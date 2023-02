Un copac uscat a căzut peste o mașină parcată pe strada Constantin Vârnav

15:20

Associated Press a relatat despre reclamele plasate pe o rețea de socializare de către Ilan Șor. Conform articolului publicat pe site-ul publicației, Facebook a permis unui oligarh moldovean exilat, care are legături cu Kremlinul, să difuzeze reclame care îndeamnă la proteste și revolte împotriva guvernului pro-occidental, chiar dacă el și partidul său politic se aflau […] Articolul Associated Press: Postările de pe Facebook ale lui Ilan Șor, un instrument al propagandei Kremlinului apare prima dată în ea.md.