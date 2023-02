Adunarea Parlamentară „Euronest” // Trei rezoluții, adoptate la Chișinău. Ce prevăd acestea

16:50

”Noi întotdeauna am discutat în echipă, care este cea mai bună modalitate de a guverna în contextul în care ne aflăm. Această decizie am luat-o împreună. Sunt prim-vicepreședinte de partid, îmi asum absolut fiecare decizie. Nu sunt genul de persoană care poate fi ușor constrânsă. Decizia este absolut asumată și aceasta nu înseamnă că nu voi continua să lucrez pentru ceea în ce am crezut toată viața de altfel pentru beneficiul oamenilor și progresul țării", a declarat Gavrilița. Ea a mai declarat...