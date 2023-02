/VIDEO/ Recean, despre demilitarizarea Transnistriei: „Rusia trebuie să își evacueze armele”

13:00

Vladimir Putin ține la această oră un discurs despre „starea națiunii", în care prezintă stadiul războiului din Ucraina. De asemenea, el ar putea vorbi și despre planurile pentru al doilea an al invaziei. Discursul este adresat membrilor celor două camere ale Parlamentului, precum şi comandanţilor militari şi soldaţilor. Evenimentul are loc la aproape un an, […]