Un copac a căzut peste o mașină parcată în centrul capitalei

VIDEO: Putin, discurs la un an de la invadarea criminală a Ucrainei: „Rusia nu poate fi învinsă pe câmpul de luptă” Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține un discurs la un an de la invadarea Ucrainei. Putin susține discursul în fața reprezentanților parlamentului rus. Evenimentul are loc la o zi după vizita istorică făcută de președintele american Joe Biden la Kiev. Dictatorul de la Kremlin și-a început discursul menționând că Rusia ar fi făcut tot posibilul ca să rezolve pe cale pașnică s...