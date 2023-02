Permisele de aflare în zona de frontieră pot fi solicitate online

18:40

În următorii 10 ani, suprafețele de teren împădurit vor fi extinse cu150 de mii de hectare. Împădurirea se va face atât pe terenuri noi, cât și pe terenuri forestiere puternic degradate, proprietate publică sau, în premieră, pe terenuri proprietate privată. Prevederile se conțin în Programul național de extindere și reabilitare... The post În următorii 10 ani, terenurile împădurite vor fi extinse cu 150 de mii de hectare appeared first on Portal de știri.