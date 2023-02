România închide Centrul Rus de Cultură și Știință la București. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

13:30

Rusia a dorit să rezolve conflictul din Ucraina pe cale paşnică, dar ţările occidentale au pregătit un „scenariu diferit” pe la spatele ei, a declarat marţi preşedintele rus Vladimir Putin în discursul său despre starea naţiunii, care intervine cu trei zile înaintea marcării unui an de la invazia pe care a declanşat-o împotriva Ucrainei la 24 februarie şi care intră în al doilea an, relatează Reuters şi AFP, citată de Agerpres. „Noi am făcut tot posibilul pentru a rezolva această problemă pe cal...