Pentru prima dată în istorie, un om a înotat 2,5 km în apele Antarctidei. A vrut să evidențieze problemele globale

13:00

Reprezentanții SA „Moldovagaz” participă la forul energetic, care are loc zilele acestea în Turcia. În cadrul evenimentului, președintele Consiliului de Administrație al întreprinderii, Vadim Ceban, a ținut un discurs în care a prezentat o descriere a pieței de gaze din Republica Moldova, structura rețelelor de transport și distribuție a gazelor din țară, dinamica furnizărilor în […] The post (FOTO) Vadim Ceban a vorbit la forul energetic din Turcia despre distribuția gazelor din țară appeared first on NewsMaker.