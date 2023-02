Borrell: UE ia în considerare trimiterea unei misiuni de securitate în R. Moldova pentru a consolida rezistența față de implicările străine

10:50

O convorbire între soldații Wagner, interceptată de ucraineni, arată felul în care se raportează mercenarii lui Evgheni Prigojin la oameni și cât preț pun pe viața lor. Potrivit dialogului interceptat, un comandant Wagner a dat ordin ca un șef de pluton să fie împușcat, iar trupa lui să meargă înainte la asalt, transmite Digi24. Convorbirea interceptată între soldații Wagner a fost publicată de serviciul „I want to live” („Vreau să trăiesc”) - un proiect al serviciilor de informații ucrainene, c...