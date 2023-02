Chișinăul e solidar cu Ucraina! Mai multe edificii din Capitală vor fi iluminate în galben și albastru

08:20

Din nefericire insa alimentele cu un continut ridicat de zahar nu te ajuta decat pentru scurt timp sa scapi de senzatia de foame, ceea ce inseamna ca in curand vei cauta inca ceva pentru a manca. Tocmai de aceea este bine sa iei in calcul si alte optiuni. Iata 7 gustari sub 100 de calorii …