MAIB GAMA UNIVERSAL, ACUM ȘI ÎN VARIANTĂ 100% DIGITALĂ
Infotag, 21 februarie 2023 10:30
MAIB GAMA UNIVERSAL, ACUM ȘI ÎN VARIANTĂ 100% DIGITALĂ
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AUTORITĂȚILE TRANSNISTRENE I-AU ÎNDEMNAT PE LOCUITORII REGIUNII SĂ SEMNALEZE ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR LOR ÎN MOLDOVA # Infotag
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UN DEPUTAT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SPRIJINĂ „INTEGRAREA RAMSTEIN” PENTRU ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC # Infotag
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VICTORIABANK: ACTIVEAZĂ-ȚI CARDUL NOU ÎN VB24 MOBILE FĂRĂ A FACE UN DRUM LA BANCOMAT!
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Livrarea de arme Rusiei de către China ar fi o 'linie roşie' pentru UE, avertizează Borrell # Infotag
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UCRAINA-UN AN DE RĂZBOI Vizită-surpriză la Kiev a preşedintelui Joe Biden
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PROCURORII AU TRANSMIS ÎN JUDECATĂ DOSATUL PENAL ÎMPOTRIVA UNEI LOCUITOARE DIN EDINEŢ PENTRU TRAFIC DE PERSOANE # Infotag
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PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A MOLDOVEI S-A REDUS CU PESTE 5% ÎN 2022
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(VIDEO) MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ „DEMOCRAŢIILE FRAGILE SUNT O ȚINTĂ PENTRU RUSIA, IAR MOLDOVA NU ESTE O EXCEPȚIE” # Infotag
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TRANSFORMAȚI-VĂ PRODUSELE AGRICOLE ÎN PROFIT CU AGRICOLAHUB
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE CONSIDERĂ CĂ NU EXISTĂ CONDIȚII PENTRU RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” # Infotag
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(VIDEO) MIŞCAREA „PENTRU POPOR” CERE ACHITAREA DE CĂTRE STAT A FACTURILOR POPULAŢIEI PENTRU GAZ, CĂLDURĂ ŞI ELECTRICITATE # Infotag
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(VIDEO) O PATRULĂ A SERVICIULUI VAMAL A REȚINUT UN TRANSPORTATOR DE CONTRABANDĂ
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AMBASADORUL JAPONIEI ÎN MOLDOVA A VIZITAT PUNCTUL „SPAȚIU SIGUR” PENTRU REFUGIAȚII UCRAINIENI DIN CHIȘINĂU # Infotag
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GUVERNUL A ADOPTAT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGRICOL PENTRU 2023-2030
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU A FOST DESEMNATĂ DE TROMBINOSCOPE PERSONALITATEA ANULUI 2022 PRINTRE POLITICIENII EUROPENI # Infotag
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CAMPIOANA MOLDOVEI A CEDAT ÎN FAȚA ECHIPEI SÂRBE „PARTIZAN” CU 0:1
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PROCURATURA VA EFECTUA O INVESTIGAȚIE SUPLIMENTARĂ PE CAZUL EXPULZĂRII PROFESORILOR TURCI DIN MOLDOVA # Infotag
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(VIDEO) NATO ÎI VA FURNIZA MOLDOVEI UN „PACHET DE ASISTENŢĂ NELETALĂ” - SECRETAR GENERAL ADJUNCT # Infotag
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(VIDEO) PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI A DECLARAT CĂ MOLDOVA POATE ADERA TREPTAT LA SANCȚIUNILE UE ÎMPOTRIVA RUSIEI # Infotag
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(VIDEO) PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: AM DEPĂȘIT UNELE DIFICULTĂȚI, DAR PERICOLUL PRIVIND DESTABILIZAREA SITUAȚIEI SE MENŢINE # Infotag
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SUSTENABILITATEA E PRIORITATEA-CHEIE A COMBINATULUI „CRICOVA”: A TRECUT AUDITUL ÎN DOMENIUL PRODUCERII VINULUI ȘI VA CREȘTE VOLUMUL DE ENERGIE REGENERABILĂ! # Infotag
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Germania: Zelenski, Scholz şi Macron deschid Conferinţa de securitate de la Munchen
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Peste 60 de ţări, printre care SUA şi China, îndeamnă la reglementarea utilizării Inteligenţei Artificiale în domeniul militar # Infotag
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16 februarie 2023
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(VIDEO) NOUL GUVERN A DEPUS JURĂMÂNTUL
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DIN COMPONENŢA GUVERNULUI VOR FACE PARTE PATRU MINIŞTRI NOI
15 februarie 2023
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(VIDEO) ȚĂRILE NATO AU CONVENIT SĂ-ŞI AMPLIFICE SPRIJINUL PENTRU MOLDOVA ȘI ALȚI PARTENERI # Infotag
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ÎN TIMPUL SUMMITULUI COMUNITĂȚII POLITICE EUROPENE, SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVEI VA FI ÎNCHIS PARȚIAL # Infotag
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OSCE CONŞTIENTIZEAZĂ PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ MOLDOVA ȘI O SUSȚINE ÎN REZOLVAREA LOR # Infotag
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ÎN 2022, MOLDOVA ŞI-A REDUS ACHIZIŢIILE DE ELECTRICITATE DE LA PRODUCĂTORII LOCALI ȘI LE-A SPORIT PE CELE DIN EXTERIOR # Infotag
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PREMIERĂ PENTRU MOLDOVA: PLĂȚILE PRIN GOOGLE PAY DEVIN DISPONIBILE PENTRU CUMPĂRĂTURILE ONLINE # Infotag
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14 februarie 2023
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(VIDEO) PREȘEDINTELE A LANSAT CAMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU PROMOVAREA LECTURII „CARTEA DESCHISĂ” # Infotag
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13 februarie 2023
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