Ministrul Muncii și Protecției Sociale le răspunde protestatarilor care cer Guvernului să le achite integral facturile

19:20

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova a oferit unele detalii privind închiderea temporară a spațiului aerian al statului nostru. Nu s-a mai întâmplat din martie 2022, la puțin timp după invazia rusă în Ucraina. Potrivit unui comunicat al AAC, autoritățile naționale au acționat strict în conformitate cu prevederile procedurilor specifice aplicabile pentru situații similare. ... De ce a fost închis spațiul aerian al Republicii Moldova – Explicația Autorității Aeronautice Civile The post De ce a fost închis spațiul aerian al Republicii Moldova – Explicația Autorității Aeronautice Civile appeared first on Politik.