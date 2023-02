Ministra Justiției, discuție cu judecătorii CSJ: ce a spus Veronica Mihailov-Moraru despre demisiile din sistem 

18:00

Marcela Paladi, tânăra de 25 de ani care a rămas fără picioare după ce a fost prinsă între două mașini în urma unui accident rutier, le-a mulțumit oamenilor pentru că au donat bani pentru protezele, de care are nevoie. „Dumnezeu m-a ținut de mână la naștere și mi-a dat mai mulți ingeri păzitori în această […]