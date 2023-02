UE este gata să trimită o misiune civilă de securitate în Moldova. Declarațiile europarlamentarului Dacian Cioloș

12:30

Președintele american, Joe Biden, a venit într-o vizită surpriză la Kiev, deși săptămâna trecută spunea că va zbura în Polonia și a exclus o călătorie în Ucraina, transmite Unian. More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023 Informația a fost confirmată chiar de președintele Ucrainei, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a urat bun venit lui Biden. ”Joseph Biden, bine ați...