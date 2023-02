In ce masura conflictul transnistrean este o piedica in calea integrarii europene a Republicii Moldova? Declaratiile facute de Siegfried Muresan in cadrul emisiunii In Profunzime

In ce masura conflictul transnistrean este o piedica in calea integrarii europene a Republicii Moldova? Declaratiile facute de Siegfried Muresan in cadrul emisiunii In Profunzime

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md