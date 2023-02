Școala de sport din Nisporeni va purta numele „Grigore Brașoveanu”

08:40

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Kent D. Logsdon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru prim-ministrul Dorin Recean și Cabinetul de Miniștri, după ce Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Guvernului nou, transmite IPN. „Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm cu Guvernul și poporul... The post Ambasadorul SUA la Chișinău: Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm cu Guvernul appeared first on Portal de știri.