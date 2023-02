Plus Minus, 20 Februarie

20:00

Marele câștigător al galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii din acest an este "All Quiet on the Western Front". Remake-ul german în regia lui Edward Berger a câştigat trofeul pentru cel mai bun film, după ce a triumfat în şapte categorii, scrie Reuters. Pelicula ”Nimic nou pe frontul de vest” bazat pe romanul omonim scris de Erich Maria Remarque deţine acum recordul celor mai multe trofee obţinute de un film în altă limbă decât engleza.