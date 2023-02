(FOTO) Sportivii moldoveni au obținut 6 medalii la Mondialele de kickboxing

16:50

Ministra de Interne a Republicii Moldova, Ana Revenco, prezentă la Conferinţa de Securitate de la München, a enumerat pentru DW problemele cu care se confruntă ţara sa, în contextul războiului din Ucraina. DW: Republica Moldova are un nou guvern. Are şi o nouă misiune? Ana Revenco: Misiunea rămâne aceeaşi – să protejăm democraţia în Republica Moldova şi, […] The post Ana Revenco, interviu pentru DW: „Presiunile asupra Republicii Moldova sunt în creştere” appeared first on NewsMaker.