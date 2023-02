Rusia știa că Biden pleacă la Kiev. Sullivan: Casa Albă l-a anunțat pe Putin, pentru a evita „probleme nucleare”

10:50

Miniştrii de externe din UE se reunesc luni la Bruxelles, înainte de împlinirea unui an de la invazia rusă din Ucraina. Una dintre temele de discuţie va fi un nou pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, relatează Agerpres. Comisia Europeană a propus a zecea serie de măsuri punitive împotriva Rusiei, care se concentrează pe controale asupra exporturilor şi pe combaterea […] Articolul Un an de război: La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor de externe UE. Participă și Nicu Popescu apare prima dată în Realitatea.md.