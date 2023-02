Anul precedent, polițiștii de frontieră au capturat circa 380 000 de pachete de țigări – cu 11 % mai mult decât în 2021

22:45

Originar din Norvegia, Carl Størmer era un tânăr student la matematic când și-a achiziționat prima sa cameră ascunsă. Era atât de mică încât lentila trecea prin butoniera vestei lui, cu un cordon care ducea în buzunar. În biografia sa pentru Fellows of the Royal Society, el a dezvăluit că de fapt această pasiune l-a condus către arta fotografiei, scrie My Modern Met.