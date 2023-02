Dmitri Peskov avertizează autoritățile de la Chișinău să fie „foarte prudente”

17:20

„Când am revenit acasă, după opt ani de America, am înțeles că nu-mi cunosc țara. Nu vizitasem obsolut nimic în Republica Moldova, până a pleca peste ocean. După ce am făcut o totalizare a tuturor țărilor pe care le-am vizitat, am înțeles că nu știu cine sunt", astfel a comentat Elana Balațel, duminică, 19 februarie,