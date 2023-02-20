​TRANSFORMAȚI-VĂ PRODUSELE AGRICOLE ÎN PROFIT CU AGRICOLAHUB

Infotag, 20 februarie 2023 13:30

​TRANSFORMAȚI-VĂ PRODUSELE AGRICOLE ÎN PROFIT CU AGRICOLAHUB

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
13:30
​TRANSFORMAȚI-VĂ PRODUSELE AGRICOLE ÎN PROFIT CU AGRICOLAHUB Infotag
​TRANSFORMAȚI-VĂ PRODUSELE AGRICOLE ÎN PROFIT CU AGRICOLAHUB
Acum 2 ore
12:00
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE CONSIDERĂ CĂ NU EXISTĂ CONDIȚII PENTRU RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE CONSIDERĂ CĂ NU EXISTĂ CONDIȚII PENTRU RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2”
12:00
(VIDEO) MIŞCAREA „PENTRU POPOR” CERE ACHITAREA DE CĂTRE STAT A FACTURILOR POPULAŢIEI PENTRU GAZ, CĂLDURĂ ŞI ELECTRICITATE Infotag
(VIDEO) MIŞCAREA „PENTRU POPOR” CERE ACHITAREA DE CĂTRE STAT A FACTURILOR POPULAŢIEI PENTRU GAZ, CĂLDURĂ ŞI ELECTRICITATE
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
​(VIDEO) O PATRULĂ A SERVICIULUI VAMAL A REȚINUT UN TRANSPORTATOR DE CONTRABANDĂ Infotag
​(VIDEO) O PATRULĂ A SERVICIULUI VAMAL A REȚINUT UN TRANSPORTATOR DE CONTRABANDĂ
16:30
AMBASADORUL JAPONIEI ÎN MOLDOVA A VIZITAT PUNCTUL „SPAȚIU SIGUR” PENTRU REFUGIAȚII UCRAINIENI DIN CHIȘINĂU Infotag
AMBASADORUL JAPONIEI ÎN MOLDOVA A VIZITAT PUNCTUL „SPAȚIU SIGUR” PENTRU REFUGIAȚII UCRAINIENI DIN CHIȘINĂU
16:30
GUVERNUL A ADOPTAT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGRICOL PENTRU 2023-2030 Infotag
GUVERNUL A ADOPTAT STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI AGRICOL PENTRU 2023-2030
16:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A FOST DESEMNATĂ DE TROMBINOSCOPE PERSONALITATEA ANULUI 2022 PRINTRE POLITICIENII EUROPENI Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A FOST DESEMNATĂ DE TROMBINOSCOPE PERSONALITATEA ANULUI 2022 PRINTRE POLITICIENII EUROPENI
14:00
CAMPIOANA MOLDOVEI A CEDAT ÎN FAȚA ECHIPEI SÂRBE „PARTIZAN” CU 0:1 Infotag
CAMPIOANA MOLDOVEI A CEDAT ÎN FAȚA ECHIPEI SÂRBE „PARTIZAN” CU 0:1
14:00
PROCURATURA VA EFECTUA O INVESTIGAȚIE SUPLIMENTARĂ PE CAZUL EXPULZĂRII PROFESORILOR TURCI DIN MOLDOVA Infotag
PROCURATURA VA EFECTUA O INVESTIGAȚIE SUPLIMENTARĂ PE CAZUL EXPULZĂRII PROFESORILOR TURCI DIN MOLDOVA
14:00
​(VIDEO) NATO ÎI VA FURNIZA MOLDOVEI UN „PACHET DE ASISTENŢĂ NELETALĂ” - SECRETAR GENERAL ADJUNCT Infotag
​(VIDEO) NATO ÎI VA FURNIZA MOLDOVEI UN „PACHET DE ASISTENŢĂ NELETALĂ” - SECRETAR GENERAL ADJUNCT
14:00
(VIDEO) PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI A DECLARAT CĂ MOLDOVA POATE ADERA TREPTAT LA SANCȚIUNILE UE ÎMPOTRIVA RUSIEI Infotag
(VIDEO) PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI A DECLARAT CĂ MOLDOVA POATE ADERA TREPTAT LA SANCȚIUNILE UE ÎMPOTRIVA RUSIEI
14:00
(VIDEO) PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: AM DEPĂȘIT UNELE DIFICULTĂȚI, DAR PERICOLUL PRIVIND DESTABILIZAREA SITUAȚIEI SE MENŢINE Infotag
(VIDEO) PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: AM DEPĂȘIT UNELE DIFICULTĂȚI, DAR PERICOLUL PRIVIND DESTABILIZAREA SITUAȚIEI SE MENŢINE
13:30
SUSTENABILITATEA E PRIORITATEA-CHEIE A COMBINATULUI „CRICOVA”: A TRECUT AUDITUL ÎN DOMENIUL PRODUCERII VINULUI ȘI VA CREȘTE VOLUMUL DE ENERGIE REGENERABILĂ! Infotag
SUSTENABILITATEA E PRIORITATEA-CHEIE A COMBINATULUI „CRICOVA”: A TRECUT AUDITUL ÎN DOMENIUL PRODUCERII VINULUI ȘI VA CREȘTE VOLUMUL DE ENERGIE REGENERABILĂ!
11:00
Germania: Zelenski, Scholz şi Macron deschid Conferinţa de securitate de la Munchen Infotag
Germania: Zelenski, Scholz şi Macron deschid Conferinţa de securitate de la Munchen
11:00
Peste 60 de ţări, printre care SUA şi China, îndeamnă la reglementarea utilizării Inteligenţei Artificiale în domeniul militar Infotag
Peste 60 de ţări, printre care SUA şi China, îndeamnă la reglementarea utilizării Inteligenţei Artificiale în domeniul militar
16 februarie 2023
18:30
(VIDEO) NOUL GUVERN A DEPUS JURĂMÂNTUL Infotag
(VIDEO) NOUL GUVERN A DEPUS JURĂMÂNTUL
13:00
DIN COMPONENŢA GUVERNULUI VOR FACE PARTE PATRU MINIŞTRI NOI Infotag
DIN COMPONENŢA GUVERNULUI VOR FACE PARTE PATRU MINIŞTRI NOI
15 februarie 2023
18:30
​(VIDEO) ȚĂRILE NATO AU CONVENIT SĂ-ŞI AMPLIFICE SPRIJINUL PENTRU MOLDOVA ȘI ALȚI PARTENERI Infotag
​(VIDEO) ȚĂRILE NATO AU CONVENIT SĂ-ŞI AMPLIFICE SPRIJINUL PENTRU MOLDOVA ȘI ALȚI PARTENERI
17:00
ÎN TIMPUL SUMMITULUI COMUNITĂȚII POLITICE EUROPENE, SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVEI VA FI ÎNCHIS PARȚIAL Infotag
ÎN TIMPUL SUMMITULUI COMUNITĂȚII POLITICE EUROPENE, SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVEI VA FI ÎNCHIS PARȚIAL
17:00
OSCE CONŞTIENTIZEAZĂ PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ MOLDOVA ȘI O SUSȚINE ÎN REZOLVAREA LOR Infotag
OSCE CONŞTIENTIZEAZĂ PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ MOLDOVA ȘI O SUSȚINE ÎN REZOLVAREA LOR
15:00
ÎN 2022, MOLDOVA ŞI-A REDUS ACHIZIŢIILE DE ELECTRICITATE DE LA PRODUCĂTORII LOCALI ȘI LE-A SPORIT PE CELE DIN EXTERIOR Infotag
ÎN 2022, MOLDOVA ŞI-A REDUS ACHIZIŢIILE DE ELECTRICITATE DE LA PRODUCĂTORII LOCALI ȘI LE-A SPORIT PE CELE DIN EXTERIOR
15:00
GRĂNICERII NU LE-AU PERMIS UNOR BOXERI DIN MUNTENEGRU SĂ INTRE ÎN MOLDOVA Infotag
GRĂNICERII NU LE-AU PERMIS UNOR BOXERI DIN MUNTENEGRU SĂ INTRE ÎN MOLDOVA
13:30
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI A OBLIGAT-O PE BAŞCANUL IRINA VLAH SĂ APROBE AMENDAMENTELE ADOPTATE LA REGULAMENTUL GĂGĂUZIEI Infotag
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI A OBLIGAT-O PE BAŞCANUL IRINA VLAH SĂ APROBE AMENDAMENTELE ADOPTATE LA REGULAMENTUL GĂGĂUZIEI
12:00
Eurostat: Numărul angajaţilor a crescut cu 0,4% în zona euro şi în UE, în T4 Infotag
Eurostat: Numărul angajaţilor a crescut cu 0,4% în zona euro şi în UE, în T4
12:00
Parlamentul European a aprobat încetarea vânzării de automobile noi echipate cu motoare termice începând din 2035 Infotag
Parlamentul European a aprobat încetarea vânzării de automobile noi echipate cu motoare termice începând din 2035
11:30
​PREMIERĂ PENTRU MOLDOVA: PLĂȚILE PRIN GOOGLE PAY DEVIN DISPONIBILE PENTRU CUMPĂRĂTURILE ONLINE Infotag
​PREMIERĂ PENTRU MOLDOVA: PLĂȚILE PRIN GOOGLE PAY DEVIN DISPONIBILE PENTRU CUMPĂRĂTURILE ONLINE
14 februarie 2023
15:30
(VIDEO) PREȘEDINTELE A LANSAT CAMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU PROMOVAREA LECTURII „CARTEA DESCHISĂ” Infotag
(VIDEO) PREȘEDINTELE A LANSAT CAMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU PROMOVAREA LECTURII „CARTEA DESCHISĂ”
15:30
(VIDEO) SUA VOR AJUTA MOLDOVA SĂ-ŞI DIVERSIFICE PIEȚELE DE ENERGIE Infotag
(VIDEO) SUA VOR AJUTA MOLDOVA SĂ-ŞI DIVERSIFICE PIEȚELE DE ENERGIE
15:30
(VIDEO) FOSTUL LIDER AL PARTIDULUI UNITĂŢII NAȚIONALE OCTAVIAN ŢÎCU VA CANDIA LA FUNCŢIA DE PREȘEDINTE ÎN 2024 Infotag
(VIDEO) FOSTUL LIDER AL PARTIDULUI UNITĂŢII NAȚIONALE OCTAVIAN ŢÎCU VA CANDIA LA FUNCŢIA DE PREȘEDINTE ÎN 2024
13:30
PREȘEDINTELE ÎN EXERCIŢIU AL OSCE: CHIȘINĂUL ȘI TIRASPOLUL TREBUIE SĂ-ŞI ACTIVIZEZE DIALOGUL BILATERAL PE FUNDALUL SUSPENDĂRII ACTIVITĂŢII ÎN FORMATUL „5+2” Infotag
PREȘEDINTELE ÎN EXERCIŢIU AL OSCE: CHIȘINĂUL ȘI TIRASPOLUL TREBUIE SĂ-ŞI ACTIVIZEZE DIALOGUL BILATERAL PE FUNDALUL SUSPENDĂRII ACTIVITĂŢII ÎN FORMATUL „5+2”
13:30
(VIDEO) ȘEFUL MAEIE DIN MOLDOVA A DECLARAR CĂ SITUAȚIA DIN ŢĂRĂ RĂMÂNE DIFICILĂ, DAR NU EXISTĂ MOTIVE DE PANICĂ Infotag
(VIDEO) ȘEFUL MAEIE DIN MOLDOVA A DECLARAR CĂ SITUAȚIA DIN ŢĂRĂ RĂMÂNE DIFICILĂ, DAR NU EXISTĂ MOTIVE DE PANICĂ
12:00
Cotaţia grâului creşte din cauza temerilor privind intensificarea războiului în Ucraina Infotag
Cotaţia grâului creşte din cauza temerilor privind intensificarea războiului în Ucraina
12:00
Vicepreşedintele Comisiei Europene spune că deficitele trebuie reduse pe măsură ce situaţia economică se îmbunătăţeşte Infotag
Vicepreşedintele Comisiei Europene spune că deficitele trebuie reduse pe măsură ce situaţia economică se îmbunătăţeşte
12:00
​(VIDEO) MAIB - PESTE 1.000.000 DE CARDURI ÎN CIRCULAȚIE. MULȚUMIM CLIENȚILOR MAIB PENTRU ALEGERE Infotag
​(VIDEO) MAIB - PESTE 1.000.000 DE CARDURI ÎN CIRCULAȚIE. MULȚUMIM CLIENȚILOR MAIB PENTRU ALEGERE
13 februarie 2023
16:00
Israel: Mii de persoane manifestează în faţa parlamentului împotriva reformei sistemului judiciar Infotag
Israel: Mii de persoane manifestează în faţa parlamentului împotriva reformei sistemului judiciar
16:00
Şefa FMI spune că pieţele financiare au motive să fie mai optimiste cu privire la situaţia economică Infotag
Şefa FMI spune că pieţele financiare au motive să fie mai optimiste cu privire la situaţia economică
14:30
(VIDEO) MIȘCAREA „PENTRU POPOR” ÎI ÎNDEAMNĂ PE CETĂȚENI SA CEARĂ DE LA AUTORITĂȚI COMPENSAŢII PENTRU FACTURI Infotag
(VIDEO) MIȘCAREA „PENTRU POPOR” ÎI ÎNDEAMNĂ PE CETĂȚENI SA CEARĂ DE LA AUTORITĂȚI COMPENSAŢII PENTRU FACTURI
14:30
(VIDEO) PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ RUSIA PREGĂTEȘTE ACȚIUNI SUBVERSIVE ÎN SCOPUL EFECTUĂRII UNEI LOVITURI DE STAT ÎN MOLDOVA Infotag
(VIDEO) PREȘEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ RUSIA PREGĂTEȘTE ACȚIUNI SUBVERSIVE ÎN SCOPUL EFECTUĂRII UNEI LOVITURI DE STAT ÎN MOLDOVA
14:00
SUA NU VĂD NOI AMENINŢĂRI MILITARE LA ADRESA MOLDOVEI Infotag
SUA NU VĂD NOI AMENINŢĂRI MILITARE LA ADRESA MOLDOVEI
10 februarie 2023
18:00
(VIDEO) CANDIDATUL LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU A SCHIŢAT PRIORITĂȚILE VIITORULUI GUVERN Infotag
(VIDEO) CANDIDATUL LA FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU A SCHIŢAT PRIORITĂȚILE VIITORULUI GUVERN
15:30
PRIN DEMISIA GUVERNULUI, AUTORITĂȚILE LE-AU DAT CETĂȚENILOR O ȘANSĂ LA SCHIMBĂRILE AȘTEPTATE ÎN MOLDOVA – OPINIA EXPERTULUI Infotag
PRIN DEMISIA GUVERNULUI, AUTORITĂȚILE LE-AU DAT CETĂȚENILOR O ȘANSĂ LA SCHIMBĂRILE AȘTEPTATE ÎN MOLDOVA – OPINIA EXPERTULUI
15:00
MINISTERUL APĂRĂRII A CONFIRMAT SURVOLAREA DE CĂTRE O RACHETĂ A SPAŢIULUI AERIAN AL MOLDOVEI Infotag
MINISTERUL APĂRĂRII A CONFIRMAT SURVOLAREA DE CĂTRE O RACHETĂ A SPAŢIULUI AERIAN AL MOLDOVEI
15:00
(VIDEO) PRIM-MINISTRUL NATALIA GAVRILIŢA A ANUNȚAT DEMISIA GUVERNULUI MOLDOVEI Infotag
(VIDEO) PRIM-MINISTRUL NATALIA GAVRILIŢA A ANUNȚAT DEMISIA GUVERNULUI MOLDOVEI
13:30
TRANSNISTRIA SE OPUNE MODIFICĂRII FORMATULUI OPERAȚIUNII DE MENȚINIRE A PĂCII PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA COMPLETĂ A DIFERENDULUI Infotag
TRANSNISTRIA SE OPUNE MODIFICĂRII FORMATULUI OPERAȚIUNII DE MENȚINIRE A PĂCII PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA COMPLETĂ A DIFERENDULUI
13:30
SUCURSALELE MAIB –LA DISPOZIȚIA CLIENȚILOR ȘI ÎN WEEKEND Infotag
SUCURSALELE MAIB –LA DISPOZIȚIA CLIENȚILOR ȘI ÎN WEEKEND
9 februarie 2023
16:00
PARTICIPANȚII LA PIAȚA MOLDOVENEASCĂ A GAZELOR PROPUN TRECEREA LA SISTEMUL EUROPEAN DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE Infotag
PARTICIPANȚII LA PIAȚA MOLDOVENEASCĂ A GAZELOR PROPUN TRECEREA LA SISTEMUL EUROPEAN DE MĂSURARE A GAZELOR NATURALE
16:00
ÎN MOLDOVA VOR FI INTRODUSE PLĂCI DE ÎNMATRICULARE SPECIALE PENTRU MAȘINILE ELECTRICE Infotag
ÎN MOLDOVA VOR FI INTRODUSE PLĂCI DE ÎNMATRICULARE SPECIALE PENTRU MAȘINILE ELECTRICE
16:00
(VIDEO) DEPUTAT PSRM: REFORMA ADMINISTRATIVĂ PROMOVATĂ DE PAS ESTE „O ACAPARARE DE TIP RAIDER A PUTERII LOCALE” Infotag
(VIDEO) DEPUTAT PSRM: REFORMA ADMINISTRATIVĂ PROMOVATĂ DE PAS ESTE „O ACAPARARE DE TIP RAIDER A PUTERII LOCALE”
13:30
SALVATORII MOLDOVENI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE CĂUTARE ÎN ZONA CUTREMURULUI DE LA FRONTIERA TURCIEI CU SIRIA Infotag
SALVATORII MOLDOVENI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE CĂUTARE ÎN ZONA CUTREMURULUI DE LA FRONTIERA TURCIEI CU SIRIA
13:30
(VIDEO) PROBLEMA REGLEMENTĂRII TRANSNISTRENE NU ESTE UN OBSTACUL ÎN CALEA PROCESULUI DE INTEGRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – SECRETARUL DE STAT AL MAEIE Infotag
(VIDEO) PROBLEMA REGLEMENTĂRII TRANSNISTRENE NU ESTE UN OBSTACUL ÎN CALEA PROCESULUI DE INTEGRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – SECRETARUL DE STAT AL MAEIE
Mai multe ştiri
©2004—2023 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.