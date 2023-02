Tensiune între Chișinău și Moscova! Peskov acuză autoritățile de agenda antirusească și că inflamează situația

14:10

Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, a cerut sisteme de apărare antiaeriană NATO. Solicitarea a fost făcută în cadrul unei sesiuni de discuții la Conferința de Securitate de la Munchen, la care a participat și secretarul general al Alianței nord-atlantice, Jens Stoltenberg. „Este clar că neutralitatea nu ne poate apăra”, a spus Maia Sandu. „Cea mai […] Articolul To be, or not to be! Neutralitatea Moldovei nu mai e bună de nimic. Cum vrea Chișinăul să doboare rachetele lui Putin apare prima dată în Bani.md.