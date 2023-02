Interviu! Alina Epifanov: După părerea mea, e bine să începem de la școală, acolo unde ne formăm ca personalități

13:20

Momentul atingerii apogeului alfa in pat poate varia de la un barbat la altul, in functie de factori precum varsta, stilul de viata si starea de sanatate. Acest concept poate fi interpretat drept momentul de maxima performanta sau satisfactie sexuala masculina. Intelegerea apogeului sexual In linii mari, apogeul sexual poate fi definit drept perioada vietii […] Articolul Când ating bărbații apogeul alfa in pat? apare prima dată în ea.md.