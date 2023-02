Poză pentru „otceot”: Cum se asigură „protestatarii” PP „ȘOR” că nu vor rămâne fără banii promiși de organizatori

22:10

Joe Biden va vizita luni Polonia, pentru a marca un an de la războiul din Ucraina Președintele american, Joe Biden, este așteptat luni la Varșovia, unde va fi primit de omologul său polonez, Andrej Duda. Liderul de la Casa Albă are programat pentru marți un discurs în care va marca un an de război în Ucraina, scrie Euronews.ro. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va vorbi despre sprijinul acordat poporului ucrainean, care își apără libertatea și democrația, dar și despre modul în care Statele Unite v...