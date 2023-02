Kadîrov anunță că-și face armată de mercenari

14:50

Poveste cu final fericit pentru fetița din Siria care s-a născut sub ruine. Aya a fost adopată de mătușa și unchiul ei. Mama, tatăl și cei patru frați ai săi au murit în dezastru. Mătușa ei a făcut inclusiv un test ADN pentru a confirma legătura genetică. Deși fusese numită Aya, noua familie i-a dat […] Articolul Aya, fetița născută sub ruinele cutremurului din Siria, adoptată! Are alt nume. Autoritățile s-au temut că va fi răpită apare prima dată în Realitatea.md.