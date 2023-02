FOTOREPORTAJ Protestul din scuarul teatrului „Maria Bieșu”, văzut prin obiectivul aparatului foto

19:20

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, pe 17 februarie, cu omologul său lituanian, Gitanas Nausėda. Întrevederea a avut loc în cadrul Conferinței de Securitate de la München. „Am discutat cu Președintele Nausėda despre situația de securitate din regiune și am apreciat dialogul dintre țările noastre în mai multe sectoare”, a scris șefa statului, pe Facebook. În […] The post (FOTO) Maia Sandu a avut o întrevedere cu președintele Lituaniei la Munchen. Au discutat despre situația de securitate din regiune appeared first on NewsMaker.